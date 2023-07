Twitter devine prima reţea de socializare care impune o limită de postări vizualizate Elon Musk a luat o decizie ciudata cu privire la Twitter, anuntata ca nuca in perete, in weekend. Se pare ca pe viitor vom avea o limita la numarul de postari pe care le putem vedea pe zi. Twitter va incepe sa impuna limite cu privire la cate postari poti vedea pe zi. Majoritatea utilizatorilor pot vedea in jur de 1000 de postari pe zi, in vreme ce abonatii Twitter Blue pot vizualiza 10.000 de postari chiar. Motivul citat de Musk ? Eliminarea unui nivel extrem de mare de data scraping si a manipularii sistemului. E ciudat ca in epoca in care toate aplicatiile social media vor sa te faca sa petreci… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

