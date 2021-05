Twitter a început să testeze o funcţie de donaţii Cu ocazia anuntarii rezultatelor financiarele pe ultimul trimestru de anul trecut, Jack Dorsey, CEO-ul Twitter, anunta ca platforma sociala pe care o conduce va explora noi mijloace de monetizare atat pentru companie, cat si pentru utilizatorii sai. Dorsey a dat atunci doua exemple – accesarea anumitor conturi pe baza unui abonament lunar si o functie de donatie, prin care utilizatorii sa le ofere mici sume de bani creatorilor de continut. Dupa ce abonamentele au inceput sa fie testate inca din februarie, acum, Twitter experimenteaza cu functia de donatii “Tip Jar”. Banii vor putea fi trimisi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii, dar mai ales publicatiile care-si posteaza materialele pe Twitter, vor avea o viata mai usoara cu publicarea imaginilor, datorita unei schimbari operate incepand de astazi de platforma sociala. Dupa ce ani de zile a insistat sa decupeze imaginile postate in alt format decat 16:9, pentru…

- Twitter a lansat functia Spaces, care permite utilizatorilor sa intre in camere virtuale in care pot purta conversatii audio in timp real, transmite CNBC. Compania a inceput sa testeze Spaces in noiembrie 2020, cu un numar limitat de utilizatori. Luni a inceput insa lansarea functiei la nivel global…

- Primul tweet al fondatorului Twitter, Jack Dorsey, a fost vandut pentru echivalentul a 2,9 milioane de dolari unui om de afaceri din Malaezia. Tweetul a fost publicat pentru prima data pe 21 martie 2006 și a fost licitat de catre Dorsey pentru scopuri caritabile. Cumparatorul din Malaezia, Sina Estavi,…

- Reteaua sociala condusa de Jack Dorsey va avea in curand o optiune prin care utilizatorii pot retrage postarile la putin timp dupa apasarea butonului de publicare, potrivit news.ro.Zvonurile despre un “undo send”, o optiune prin care postarile sa fie retrase pentru a fi corectate sau sterse, circula…

- Zvonurile despre un “undo send”, o optiune prin care postarile sa fie retrase pentru a fi corectate sau sterse, circula de mai multe luni, insa informatia capata o greutate mult mai mare acum, cand exista si interfata grafica dezvoltata de Twitter sa o sustina. Ascunsa in codul aplicatiei, a fost gasita…

- Primul mesaj publicat pe Twitter este scos la licitatie de seful retelei de socializare, Jack Dorsey, care l-a listat pe un site ca unica semnatura digitala, scrie Reuters, potrivit news.ro. “just setting up my twttr”, listat acum drept suvenir, a fost trimis de pe contul lui Dorsey in martie…

- Parlamentul European trimite in judecata Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE (CJUE) pentru "esecul de a actiona" in ceea ce priveste reciprocitatea vizelor UE-SUA, a anuntat joi pe Twitter purtatorul de cuvant al PE, Jaume Duch. "Pe scurt, SUA nu au ridicat obligativitatea vizelor…

- "In luna ianuarie 2021, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 22,3%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 3,2%. Fata de luna…