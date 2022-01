TVR pierde oameni importanți. Trei vedete ale postului public părăsesc instituția TVR pierde oameni importanți. Dupa ce doua din vedetele postului au hotarat sa plece, a venit randul și unui impotant director. Și-au anunțat plecarea Adelin Petrișor și Daniel Coman, ultimul fiind Claudiu Lucaci. Cunoscutul reporter Adelin Petrișor parasește echipa televiziunii publice dupa 11 ani, de asemenea, prezentatorul de știri Daniel Coman. Amandoi se indreapta catre noua echipa Euronews Romania. Este filiala canalului Euronews, care va livra stiri locale, regionale, nationale si internationale prin TV si platforme digitale. Mai nou și Claudiu Lucaci, fostul director al știrilor TVR este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

