Directiile de asistenta sociala si protectia copilului pot prelua temporar, la solicitarea parintilor, copilul clinic sanatos, in cazul in care ambii parinti sunt internati in spital, a afirmat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA), Madalina Turza.



"Nu este vorba de o procedura noua sau de ceva exceptional, ci vorbim de acele situatii la limita, in care ambii parinti se afla intr-o situatie medicala complexa si necesita spitalizare, si, atunci cand nu exista nicio alta alternativa, la o ruda, la cunoscuti,…