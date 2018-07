Geraint Thomas s-a transformat din rutier de velodrom și de curse clasice intr-un pretendent la victorie in clasamentul general din Marile Tururi. E primul ciclist care caștiga un Mare Tur fara sa fi avut inainte o clasare macar in Top 10, de la Alberto Contador in 2007 incoace. Cu diferența ca Alberto Contador avea 24 de ani atunci și era un cațarator in plina explozie, in timp ce Geraint Thomas are deja 32 de ani, iar cea mai importanta victorie a sa intr-o cursa de etape a venit in urma cu o luna, in Criteriul Dauphine.

Galezul e al treilea caștigator britanic diferit pe care Sky…