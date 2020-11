Moldovenii iși aleg președintele pentru urmatorii patru ani. Peste 3,2 milioane de cetațeni ai Republicii Moldova sunt așteptați la urne in turul doi al alegerilor prezidențiale. Cei doi candidați ajunși in turul doi al scrutinului sunt Igor Dodon și Maia Sandu. Igor Dodon, președintele in funcție, și Maia Sandu, reprezentanta partidelor de dreapta, au ajuns și anul acesta in turul doi, la fel ca și in 2016. In urma cu patru ani, Igor Dodon a invins-o pe Sandu și a devenit președinte. Dupaprimul tur de scrutin, organizat pe 1 noiembrie, Maia Sandu a obținut 36,16% dintre voturi , iar Igor Dodon…