Stiri pe aceeasi tema

- Editia a 51-a a Turului ciclist al Romaniei va avea loc in perioada 18-23 septembrie si, cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri va trece prin cele trei provincii istorice ale Romaniei, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Ciclism. Una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism…

- La nivel national continua sa existe sase mari centre regionale in care pretul mediu solicitat pentru un metru patrat de apartament ajunge la peste 1.000 de euro pe metru patrat util, potrivit celui mai recent raport de piata realizat de Imobiliare.ro. Citeste si Milioane de romani risca amenzi,…

- Jumatate din tara se afla sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice pana joi, la ora 23:00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, 24 de judete sunt vizate de aceasta avertizare, din care 15 total (Suceava, Botosani,…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, s-a aratat, duminica, la Alba Iulia, optimist in ceea ce priveste atingerea pragului de 500.000 de semnaturi pana la sfarsitul campaniei “Fara penali in functii publice”, el sustinand ca in ultimele zile ritmul a crescut, informeaza AGERPRES . “Acum…

- „Caravana IT” este un proiect initiat de DB Global Technology in octombrie 2017 cu scopul de a oferi informatii despre ce inseamna a lucra in Fintech tinerilor liceeni din toata tara. Specialistii DB Global Technology au strabatut tara, timp de noua luni, vorbind cu peste 700 de liceeni din Brasov,…

- Transilvania Train, primul tren touristic romanesc va circula pentru al doilea an consecutiv, in perioada 22-26 august 2018, pe ruta Brasov- Sighisoara - Medias - Alba Iulia - Sebes - Sibiu - Fagaras si retur, anunta un comunicat transmis miercuri de CFR Calatori.

- Proteste in mai multe orase din tara(FOTO) Proteste în Piața Victoriei. Foto: Agerpres RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - ora 19:00: Aproximativ 200 de persoane protesteaza, la aceasta ora, în Piata Victoriei din Capitala. Ei sunt nemultumiti de adoptarea, în Parlament,…

- Oradenii sunt invitați sa se bucure de un shopping de neuitat și sa descopere spectaculoasa colecție de vara in cel mai nou și modern spațiu din oraș. „Oradea este sediul nostru, și intotdeauna ne-am dorit sa avem un magazin reprezentativ pe bulevardul pietonal. Sunt aproximativ trei…