- Alexandru Tomescu cu vioara Stradivarius Elder-Voicu si chitaristul Dragos Ilie au incheiat editia a XV-a Turneului International Stradivarius - "Paganini Magic" printr-un concert organizat sambata pe platoul din fata Cabanei Caraiman din Muntii Bucegi, la o inaltime de peste 2.000 m. Fii la curent…

- Turneul Internațional Stradivarius, susținut de violonistul Alexandru Tomescu, ajunge duminica la Targu Jiu. Astfel, pe 10 iulie, publicului iubitor de muzica clasica va putea participa la concertul susținut de violonistul Alexandru Tomescu, pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, alaturi de Dragoș Ilie…

- Vineri, la Sebeș: Concert de vioara și chitara „Paganini Magic”. Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie, in Turneul ”Stradivarius” Vineri, la Catedrala Reformata-Lutherana din Sebeș, de la ora 19.00, Alexandru Tomescu va fi in concert, in cadrul Turneului Internațional ”Stradivarius 2022”. Ajuns la ediția…

- Elevii din Gorj cu medii mari la Bacalaureat sunt invitați la Turneul Internațional Stradivarius, susținut de violonistul Alexandru Tomescu. Astfel, pe 10 iulie, publicului iubitor de muzica clasica, va putea participa la concertul susținut de violonistul Alexandru Tomescu, pe vioara Stradivarius Elder-Voicu,…

- Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie vor concerta la Satu Mare in cadrul Turneului Stradivarius „Paganini Magic”. Astfel, astazi, 28 iunie, vor rasuna in sala Filarmonicii „Dinu Lipatti” o vioara Stradivarius Elder-Voicu și o chitara clasica. Concertul va ncepe la ora 18.30.

- Turneul International Stradivarius 2022 – „Paganini Magic” va debuta duminica, 26 iunie, la Oradea. Prin acest turneu, violonistul Alexandru Tomescu si chitaristul Dragos Ilie vor implini, peste secole, una dintre ultimele dorinte ale lui Paganini: un turneu de vioara si chitara. „Numele lui Niccolo…

- Prin Turneul International Stradivarius 2022 - "Paganini Magic" - ce va debuta duminica, 26 iunie, la Oradea, violonistul Alexandru Tomescu si chitaristul Dragos Ilie vor implini, peste secole, una dintre ultimele dorinte ale lui Paganini: un turneu de vioara si chitara.

- In perioada 26 iunie-16 iulie, Alexandru Tomescu si Dragos Ilie vor sustine cel de-al XV-lea Turneu Stradivarius, sub genericul "PAGANINI MAGIC". In Iasi, artistii vor concerta pe data de 3 iulie, in Sala Voievozilor din cadrul Palatului Culturii. Violonistul si chitaristul vor celebra vioara Stradivarius…