- Astazi, 30 septembrie, de la ora 19.00, Centrul de Cultura Arcuș (Casa Bastion Sf. Gheorghe- curte) are loc concertul LEGENDS susținut de Matei Ioachimescu & PERCUSSIONescu. „LEGENDS aduce publicului din Romania o noua perspectiva asupra clasicilor muzicii rock, in viziunea unor interpreți și compozitori…

- Timișul ramane printre județele din Romania cu cele mai multe infectari depistate de la o zi la alta. Au fost depistate, in cel mai vestic județ al țarii, 71 de noi infectari, in Timișoara și alte 21 de localitați.

- "Legends" aduce publicului din Romania o noua perspectiva asupra clasicilor muzicii rock, in viziunea unor interpreți și compozitori de muzica clasica, la trei instrumente cu o sonoritate speciala. Flautistul Matei Ioachimescu impreuna cu PERCUSSIONescu (Irina Radulescu - marimba, Razvan Florescu…

- WWF, alaturi de comunitatea locala din Armeniș și inovatori in arhitectura sustenabila, a inceput lucrarile la primul campus de colaboare urban-rural din Romania, WeWilder. Campusul iși propune sa fie locul de intalnire pentru freelancers, echipe din companii, artiști, antreprenori și localnici, totul…

- Cea de-a 13-a ediție a Turneului Internațional Stradivarius, numit „PIAZZOLLA 99”, continua in acest an cu o serie de 12 concerte in Romania, evenimentul din Timișoara urmand sa se desfașoare vineri, 4 septembrie, de la ora 19.00, la centrul cultural Faber. „Am sperat și am așteptat pana in acest moment…

- DJ Project inseamna 20 de ani de muzica, de piese lansate și fredonate de milioane de oameni atat din Romania, cat și din strainatate, reprezinta o stare de spirit sau, așa cum spune Gino Manzotti: “DJ Project un este un brand, este mai degraba un stil de muzica. In anul 2000, am dat naștere stilului…

- „Visul unei seri de vara” – serie de doua evenimente de muzica clasica – va avea loc in Timișoara și Arad, aducandu-i in fața publicului meloman pe tinerii participanți la cursurile de maiestrie Romanian Chamber Orchestra. Romanian Chamber Orchestra este singurul proiect care reunește diaspora acasa…

- Ei bine, inainte sa devina amuzantul actor ce a intruchipat o gramada de personaje la ”Mondenii”, Angel și-a dorit sa fie chitarist și a fost autodidact in a invața tainele chitarei. ”Ne strangeam sa cantam seara de seara langa Crematoriul ”Cenușa”. Acolo ne faceam veacul”, iși amintește Angel din…