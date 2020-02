Turneul celor șase națiuni, în pericol - Ce se întâmplă cu partida Irlanda-Italia Ministrul irlandez al Sanatatii, Simon Harris, s-a declarat in favoarea anularii meciului de rugby Irlanda - Italia din Turneul celor sase natiuni, din cauza epidemiei de coronavirus din peninsula, informeaza mirror.co.uk. "Punctul de vedere foarte clar al echipei de urgente a sanatatii publice a fost ca acest meci nu trebuie sa aiba loc, deoarece constituie un risc semnificativ pentru ca un numar foarte mare de persoane vor calatori din ceea ce este acum o regiune infectata. Deci, departamentul meu va contacta federatia irlandeza in legatura cu asta. Stiu ca va fi o mare dezamagire pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul irlandez al Sanatatii, Simon Harris, s-a declarat in favoarea anularii meciului de rugby Irlanda - Italia din Turneul celor sase natiuni, din cauza epidemiei de coronavirus din peninsula, informeaza mirror.co.uk.

- Ministrul ucrainean al Sanatatii, Zoriana Skaletska, a anuntat, vineri, pe Facebook, ca a intrat in carantina la sanatoriul din Novi Sanzari, in semn de solidaritate, dupa protestele violente venite in contextul temerilor ca persoanele evacuate din China sa nu transmita coronavirusul.Zoriana…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, miercuri, dupa audierea din comisiile parlamentare de specialitate ca in Bucuresti exista un centru de 40 de locuri destinat persoanelor suspecte de...

- China a raportat miercuri cel mai redus bilanț zilnic de noi cazuri de coronavirus de dupa sfârșitul lunii ianuarie, dând greutate predicțiilor facute de unii specialiști chinezi, ca epidemia ar putea fi încheiata pâna în luna aprilie, transmite Reuters. Piețele financiare…

- Echipa naționala de tenis feminin a Spaniei s-a calificat la turneul final al Fed Cup, sambata, dupa ce a eliminat Japonia in duelul din calificari, conform Mediafax.Dupa primele trei jocuri, Spania și-a asigurat calificarea la turneul final de la Budapesta. Punctul decisiv a fost adus sambata…

- Cel putin zece persoane aflate la bordul unei nave de croaziera sunt infectate cu noul coronavirus, au anuntat miercuri autoritatile japoneze, care au prelungit perioada de carantina pentru cei aproximativ 3.700 de pasageri si membri ai echipajului la 14 zile, informeaza miercuri AFP, transmite AGERPRES…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii si Ion Stefan, ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei au semnat ieri, 30 decembrie, la sediul Guvernului Romaniei, contractul de finantare pentru construirea Spitalului Regional de Urgenta Iasi.

- Copiii și adolescentii care nu fac suficienta miscare isi pun in pericol sanatatea, riscand sa fie afectati de obezitate si boli cardiovasculare, avertizeaza un studiu desfasurat sub egida Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Studiul, care are la baza date provenind de la 1,6 milioane de persoane…