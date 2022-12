Stiri pe aceeasi tema

- ”Azi in Timisoara, maine-n toata țara – Eroii nu mor niciodata” isi are astazi prima editie, in California. Cativa romani plecati pe coasta de vest a Statelor Unite si totodata suporteri ai echipelor de fotbal de pe Bega isi dau intalnire pentru un eveniment fotbalistic prin care marcheaza evenimentele…

- „Marsul Eroilor”, organizat de suporterii echipei de fotbal Politehnica Timisoara, are loc si in acest an pe data de 16 decembrie. Evenimentul are deja o vechime de 17 ani, fanii alb-violeți dorind sa vina astfel in sprijinul adevaratilor revolutionari a caror memorie a fost patata de diverse scandaluri.…

- Un tanar,in varsta de 27 de ani, a condus o autoutilitara pe bulevardul Eroilor de la Tisa dinspre FC Ripensia catre strada Ștefan cel Mare,iar la un moment dat a intrat in coliziune cu autoturismul ce se deplasa in fața sa, ulterior producandu-se o coliziune fața-spate, intre alte 2 autovehicule. In…

- Un tanar,in varsta de 27 de ani, a condus o autoutilitara pe bulevardul Eroilor de la Tisa dinspre FC Ripensia catre strada Ștefan cel Mare,iar la un moment dat a intrat in coliziune cu autoturismul ce se deplasa in fața sa, ulterior producandu-se o coliziune fața-spate, intre alte 2 autovehicule. In…

- O fetița in varsta de 5 ani a fost ranita dupa un accident de circulație in care au fost implicate patru autovehicule, pe pe bulevardul Eroilor de la Tisa, in Timișoara. „Un tanar,in varsta de 27 de ani, a condus o autoutilitara pe bulevardul Eroilor de la Tisa dinspre FC Ripensia catre strada Ștefan…

- O femeie, in varsta de 21 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Eroilor de la Tisa din municipiul Timișoara, dinspre strada Cluj, iar la intersecția cu strada F.C. Ripensia a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 44 de ani, care circula din sensul opus de mers.…

- Accident rutier in aceasta dimineața, in una dintre cele mai circulate zone din Timișoara. „O femeie, in varsta de 21 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Eroilor de la Tisa din municipiul Timișoara, dinspre strada Cluj, iar la intersecția cu strada FC Ripensia a intrat in coliziune cu un autoturism…

- In data de 24.09.2022, intre orele 15:00 – 17:00, va avea loc evenimentul “The drive to win – Power by ZF”. In acest context, circulatia rutiera va fi inchisa in zona bulevardului Vasile Parvan, pe tronsonul bulevardul Mihai Viteazu – Pasaj Michelangelo. Circulatia mijloacelor de transport va fi deviata…