Salvamontistii au surprins astazi un turist complet dezbracat, pe Vf. Omu. Barbatul si-a pus apoi rucsacul in spate si un sort, pornind singur la drum. Imaginea s-a viralizat rapid in online-ul romanesc iar oamenii s-au intrecut in glume. Mai jos, o parte din comentarii: „S-a intalnit cu Ursul la popas si n-a mai avut timp sa ia cu el toata recuzita”…„O fi ieșit de la casa aia de odihna de langa Predeal”. „Pai ce poti sa vezi la Vf. Omu, capre negre?! Daca te uiti la poza cu „babele” din Bucegi, te chinui sa intelegi!” „Se pare ca preturile la cazarea montana intr-adevar s-au majorat peste asteptari”.…