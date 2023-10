Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii din Bușteni, Prahova, Rașnov, Brașov și jandarmii montani din Sinaia cauta un turist francez care a disparut in Bucegi. Barbatul a plecat sambata dimineața din București pentru o drumeție la munte.

- Reprezentanții Cailor Ferate Romane (CFR) au transmis, in urma cu o saptamana, ca 634,66 milioane de lei va fi valoarea investițiilor pentru modernizarea cladirilor de calatori din opt gari, prin Programul Transporturi (PT): Gara de Nord (etapa I), Sinaia, Bușteni, Videle, Ploiești Vest, aflate pe raza…

- Deși este plin sezon, Litoralul Marii Negre nu mai atrage turiștii, cel puțin in perioada minivacanțelor. Sibiu și Oradea sunt in topul cererii. Pretul mediu pentru un sejur de doua nopti in aceasta minivacanta de Sf. Maria este de 892 de lei pentru doua persoane iar cele mai multe rezervari (33,81%)…

- Polițiștii anunța ca se inregistreaza trafic intens pe DN 1 Ploiești - Brașov pe ambele sensuri, pe raza localitaților Comarnic, Sinaia, Bușteni și Azuga. De asemenea, este aglomerație și pe A2 pe sensul de mers catre București, cu o medie de 50 – 55 de a