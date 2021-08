Turiștii trebuie să părăsească urgent Insula Martinica Insula Martinica, in Antilele franceze, se confrunta cu o recrudescenta a epidemiei de COVID-19 si va intra intr-o ”a doua faza de izolare”, implicand in special inchiderea plajelor si recomandarea adresata turistilor de ”a parasi teritoriul”. Specificarea aparține prefectului din insula, dupa cum relateaza AFP. ”Vom intra intr-o a doua faza de izolare. (…) Magazinele vor fi inchise, c ”Hotelurile vor fi inchise, cu exceptia cazurilor de primire a personalului si a persoanelor care locuiesc pe teritoriu, va fi la fel pentru locatiile sezoniere”, a adaugat prefectul. ”Magazinele utile pentru inceputul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

