Turiștii să fie extrem de atenți! Risc însemnat de avalanșe în mai multe zone de munte Potrivit Administației Naționale de Meteorologie, este risc insemnat de avalanșe in munții Fagaraș, Bucegi, Rodnei, Parang-Șureanu, Țarcu-Godeanu și Calimani-Bistriței-Ceahlau. Meteorologii avertizeaza ca de sambata, de la ora 20:00, pana luni, la ora 20:00, este risc insemnat de avalanșe in Carpații Meridionali și Orientali. In Munții Fagaraș, s-a depus un strat instabil de zapada, ce depașește pe alocuri 30-40 de centimetri, dar sunt și numeroase placi de vant pe versanții sudici, estici și sud-estici, in zona crestelor. Pe vai și in locurile adapostite sunt depozite insemnate de zapada, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

