Turiștii români, interziși în Cipru. Anunțul făcut de MAE MAE a anunțat, astazi, ca autoritațile din Cipru au modificat condițiile de intrare in țara și ca Romania a fost inclusa pe lista țarilor din categoria C. „Cetațenii proveniți din statele incadrate la categoria C nu pot calatori in scop turistic in Republica Cipru”, potrivit MAE. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe […] Articolul Turiștii romani, interziși in Cipru. Anunțul facut de MAE a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

