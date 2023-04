Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80% din subsectoarele intrate in procedura de licitatie publica au fost adjudecate, nivelul total al chiriei ridicandu-se la peste 50% fata de valoarea totala de pornire, a informat ANAR. „Dupa finalizarea procedurii de inchiriere a suprafetelor de plaja derulate de Administratia Nationala ‘Apele…

- Administratia Nationala "Apele Romane" a publicat pe site care sunt ofertele castigatoare pentru inchiriere a suprafetelor de plaja cu destinatie turistica ale Marii Negre pentru sezoanele estivale 2023 2024.Potrivit anuntului publicat pe site sunt 62 de castigatori care au inchiriat un sector de plaja.…

- Primaria Municipiului Constanta, prin Directia Generala Urbanism si Patrimoniu, invita castigatorii licitatiilor de inchirire a plajelor, joi, 13 aprilie 2023, ora 12:00, in sala "Remus Opreanu" a Palatului Administrativ pentru a discuta si stabili impreuna o procedura rapida de lucru in vederea obtinerii…

- Primaria Constanța a invitat caștigatorii licitațiilor de inchiriere a plajelor la o intalnire pentru a stabili o procedura de lucru in vederea obținerii mai rapide a documentațiilor pentru ca aceștia sa inceapa amenajarea beach bar-urilor și a plajelor pentru inceperea sezonului estival. “Primaria…

- Peste 200 de sectoare de plaja de pe litoral sunt in acest moment in procedura de atribuire catre operatori privați. Patronatele din turism s-au plans de modul greoi in care se mișca Apele Romane.

- In perioada martie – iunie 2023, Inspectoratul de Poliție Județean Alba impreuna cu Primaria Municipiului Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba și Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia, deruleaza…

- Pe plajele de pe litoralul romanesc se lucreaza intens. Apele Romane au trimis utilaje pentru nivelarea nisipului adunat in gramezi inalte de peste un metru, din cauza furtunilor din iarna. In alte locuri, se demonteaza construcțiile de pe plaja.