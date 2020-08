Stiri pe aceeasi tema

- Doi turiști din Calarași, blocați in noaptea de sambata spre duminica in Piatra Craiului, au fost recuperați de salvamontiștii din Argeș in urma unei acțiuni grele și de lunga durata, anunța MEDIAFAX.Salvamont Argeș susține ca cei doi turiști erau complet nepregatiți pentru Piatra Craiului.…

- Patru turiști rataciți in Masivul Ceahlau au fost gasiți luni de salvamontiștii din Neamț și coborați in siguranța. Aceștia erau in stare de epuizare.Salvamont Neamț a intervenit in urma unui apel de urgența venit prin Dispeceratul Național Salvamont in vederea gasirii unui numar de patru…

- Salvamontiști, voluntari, elicopterul SMURD și jandarmii montani urca in aceste momente spre Vf Tarnița din Munții Rodnei. Un grup de turiști a fost surprins de vremea rea. Unul dintre turiști a fost lovit de trasnet și a decedat. Salvamont Bistrița Nasaud și Maramureș, jandarmii montani, elicopterul…

- Probleme pentru un grup de turiști care au fost surprinși de vremea nefavorabila in Munții Rodnei. Unul dintre aceștia ar fi ranit. Salvamontiștii din Bistrița-Nasaud și Maramureș, voluntari, elicopterul SMURD și jandarmii montani se indreapta in aceste momente spre Vf Tarnița din Munții Rodnei pentru…

- Salvamontistii argeseni cauta de aseara un turist ratacit in zona varfului Negoiu din Muntii Fagaras. Omul a apucat sa sune la 112, dar i s-a descarcat telefonul. Salvamontistii nu l-au gasit la coordonatele primite de la dispecerat, iar din cauza vremii, au oprit azi-noapte cautarile. Le-au reluat…

- Un echipaj al Salvamont Nucșoara a gasit doi tineri turiști care au urcat luni de dimineața pe Vf. Moldoveanu și au gresit traseul de coborare. Salvamontiștii i-au coborat in siguranța la Stana lui Burnei și apoi i-au transportat pana la Baza Salvamont din Nucșoara unde, dupa cum spun reprezentanții…

- Mai multi turisti au ramas blocati duminica noaptea la Cabana Voina din judetul Arges din cauza alunecarilor de bolovani care au ajuns pe carosabil. Salvamontistii argeseni au reusit sa-i ajute pe oameni, dar pietre uriase au ramas in continuare in drum.

- Sezonul montan de vara coincide anul acesta cu momentul cand se iau masuri de relaxare, dupa incetarea starii de urgența declarata in urma apariției pandemiei Covid 19. Și in județul Mureș se așteapta un numar mare de turiști pe munte dupa 15 mai, cand vor fi permise activitațile legate de drumeție,…