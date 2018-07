Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii, cu varste cuprinse intre 8 și 10 ani, și o femeie au fost atacați de o pisica in timp ce serveau masa la o terasa impreuna cu alți trei adulți. In urma ranilor provocate de ghearele pisicii, victimele au fost transportate cu o ambulanța la spital.

- Caștigatorul Exatlon 2018, Vladimir Draghia, s-a relaxat, sambata, alaturi de iubita lui, Alice, și de fiica lui, Zora. Cuplul și-a supravegheat fetița pe rand, profitand fiecare de cateva minute de respiro. Vladimir Draghia și-a petrecut dimineața de sambata alaturi de viitoarea soție, Alice, și de…

- Fiul fostului primar al municipiului Constanta, Raducu Mazare a ajuns ieri dupa amiaza cu ambulanta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta dupa ce i s ar fi facut rau in timp ce era la o terasa din statiunea Mamaia. Potrivit unor surse medicale, lui Raducu Mazare i au fost efectuate investigatii…

- Turistii care vor sa cumpere un apartament pe litoral, pe care sa-l foloseasca in fiecare an, in aceeasi saptamana, "pe viata", il pot cumpara in rate pornind de la 39 de euro pe luna timp de cinci ani. Blaxy, cel mai mare resort de pe litoralul românesc din punct de vedere al capacităţii…

- Potrivit propunerii de actualizare a serviciilor si tarifelor pentru vizitatorii adulti, un tur standard pentru maximum 40 de persoane va costa 40 de lei de persoana, in loc de 35, iar turul standard care include subsolul a fost majorat de la 40 de lei la 45 de lei.De asemenea, a fost introdusa…

- O fetița de opt ani a fost ucisa chiar in fața surorii ei, dupa ce a ieșit pe un drum circulat de mașini ca sa-și caute pisica. Unul dintre șoferi nu a mai putut evita impactul, iar micuța Ashlee a murit pe loc. Tragedia s-a petrecut intr-un oraș din nordul Angliei, iar martorii povestesc ca […] The…

- Metodele de tortura folosite de pe vremuri de securisti erau cumplite si diversificate, in functie de rezistenta victimelor si scopul anchetei. De multe ori, detinutii sucombau sau ramaneau cu sechele in urma „anchetei“ la care erau supusi.