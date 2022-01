Turist arestat după ce a făcut un salut nazist la poarta Auschwitz Un turist din Olanda a fost reținut in Polonia dupa ce a facut un salut nazist in fața fostului lagar de exterminare Auschwitz-Birkenau, conform poliției locale, citate de BBC . Femeia in varsta de 29 de ani a facut acest gest in fața porții unde se afla inscripția „munca te face liber”. Pentru gestul facut, femeia este acuzata de implicare in propaganda nazista. Procurorii au emis pe numele ei și o amenda, pe care femeia a fost de acord sa o plateasca.Turista a susținut ca gestul a fost doar o gluma proasta, conform agenției de presa poloneze PAP. Nu este pentru prima data cand turiști straini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

