- Reprezentanții Comisiei Europene vor anunța vineri ca Bruxelles-ul a deblocat fondurile de redresare pentru Polonia, a declarat, joi, premierul de la Varșovia, Donald Tusk, in fața parlamentului.

- Autoritatea pentru Protectia Mediului Constanta a anunta decizia etapei de incadrare pentru proiectul "Construire spalatorie auto self service". Proiectul va fi realizat in comuna Lumina, strada Belsugului, nr. 23. Investitor este Matcons Etalon SRL.Matcons Etalon SRL va investi intr o spalatorie auto…

- NuScale Power, compania americana care dezvolta tehnologia utilizata la noua centrala SMR de la Doicești anunța mutarea resurselor din zona de cercetare și inovare in zona de comercializare și implementare proiecte. NuScale arata ca in vederea eficientizarii costurilor, reduce cu aproximativ 28% personalul…

- Proiectul european de modernizare al strazii 22 Decembrie 1989 din Turda, una dintre cele mai importante artere turdene, s-a incheiat, iar azi a fost conferința de inchidere, in care s-au prezentat datele acestui proiect, iar primarul Cristian Matei a spus și el cateva cuvinte, neocolind dificultațile…

- Anul acesta, romanii vor fi nevoiți sa puna pe masa de Craciun carne de porc din import, in cea mai mare parte, adusa din Spania, Germania sau Ungaria. Va fi și mai scumpa cu 15%-20%, fața de anul trecut, in condițiile in care producția interna de carne de porc abia mai acopera undeva la 20% din necesar,…

- „Slava Domnului, a aparut Romania inteligenta si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, m-a ajutat pur si simplu”, așa și-a exprimat președintele ucrainean Volodimir Zelenski mulțumirea pentru ajutorul dat fermierilor ucraineni. O decizie, care, insa a cauzat prejudicii enorme agricultorilor noștri.…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca Romania sustine introducerea in productie a plantelor obtinute prin modificarea genomului (NGT1), insa cu anumite condiții. Mai mult, oficialul a anunțat și o noua victorie pentru fermierii romani. Se pare ca propunerea de regulament privind noile…