Stiri pe aceeasi tema

- In țara, campania de vaccinare se lovește de lipsuri. Autoritațile locale incearca sa gaseasca soluții pentru ca toate centrele și punctele de vaccinare sa fie funcționale. Sunt doze puține, personal insuficient și nelamuriri privind plata personalului.

- Primarul Cristian Gentea a susținut o conferința de presa, cu deplasare in teren, insoțit de reprezentanți ai presei locale și ai Consiliului Local Pitești, la trei dintre obiectivele de investiții aflate in derulare in municipiul Pitești. Prima oprire a avut loc in cartierul Craiovei, la una dintre…

- Dupa un an 2020 extrem de dificil din punct de vedere economic, in acest an vine cu adevarat scadența și se prefigureaza o criza economica „intensa”, spune profesorul Dan Voiculescu pe blogul personal.

- Anul 2021 se anunța a fi unul complicat, in special din cauza pandemiei, care se poate prelungi sau chiar agrava, generand probleme economice și, implicit, instabilitate politica, avertizeaza influentul think-tank american Atlantic Council. „Nu este numit „anul din iad” degeaba. Pandemia,…

- Probleme pentru rubgy ul romanesc, care ar putea pierde unul din cele mai importante stadioane. Conform mai multor surse credibile, Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) nu ar mai intenționa sa inapoieze Federației Romane de Rugby (FRR) stadionul „Arcul de Triumf”, aproape finalizat de Compania…

- Grupul Top Glove Corp. din Malaezia, cel mai mare producator mondial de manusi de cauciuc, a avertizat marti ca livrarile sale vor inregistra intarzieri, cuprinse intre doua si patru saptamani, dupa ce testele au aratat ca peste 2.000 dintre muncitorii sai au fost infectati cu coronavirus, informeaza…

- Pro Romania propune instituirea unui Venit minim de criza. Bogdan Ivan, președintele Pro Romania Argeș, da detalii: “- 2000 lei venit minim garantat pentru fiecare roman: – 2000 lei / luna pentru personale singure; – 3500 lei / luna pentru familiile cu 2 membri; – 4500 lei / luna pentru familiile cu…

- Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, si Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, participa joi la videoconferinta "IMM-urile in criza". Dezbaterea isi propuna sa raspunda la intrebari precum: de ce anume mai au nevoie firmele in actualul context? ce asteapta firmele…