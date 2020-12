Turismul rezistă în pandemie și se reinventează Turismul se reinventeaza in acest sfarșit de an. Pierderile provocate de pandemie vor fi greu de acoperit, dar destinațiile exotice sunt in aceste zile salvarea agențiilor de turism. Charterele spre Maldive, Zanzibar sau Dubai sunt mai multe ca niciodata. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

