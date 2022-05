Turismul, printre cele mai slab plătite sectoare; 82% dintre angajaţi câştigă sub salariul mediu (platformă) Turismul se plaseaza in randul celor mai slab platite sectoare din economie, la egalitate cu Sport & Wellness sau Paza si protectie, in conditiile in care 82% dintre angajatii din domeniu castiga sub salariul mediu net pe economie, potrivit datelor unei platforme de recrutare, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

