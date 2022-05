Turismul – cel mai slab plătit sector din economie * Campina, printre orașele cu cele mai mici salarii nete in domeniu Turismul se plaseaza in randul celor mai slab platite sectoare din economie, la egalitate cu Sport & Wellness sau Paza si protectie, in conditiile in care 82% dintre angajatii din domeniu castiga sub salariul mediu net pe economie, potrivit datelor unei platforme de recrutare, anunța Agerpres. „Turismul se numara printre domeniile cele mai afectate de evenimentele ultimilor ani. Incepand insa cu luna martie a acestui an, care a adus ridicarea tuturor restrictiilor impuse de pandemie, volumul recrutarilor a atins din nou un maxim… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

