- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aprobat analiza multicriteriala pentru stabilirea traseului Drumului Transregio Blaj – Teiuș – A10, proiect de peste 200 de milioane de lei.

- Primarul din Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, a declarat ca in scurt timp vor fi finalizate lucrarile la noul camin cultural din aceasta comuna. Virgil Saghin a spus ca investiția s-a realizat printr-un proiectul cu o valoare de aproape 6,8 milioane de lei finanțat prin Compania Naționala de Investiții.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a aprobat un program de lucrari de intreținere curenta a podurilor și a podețelor amplasate pe drumurile naționale din Gorj. Astfel, va fi incheiat un acord-cadru pentru intreținerea curenta la poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Programul vizeaza…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) informeaza utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrazi din Romania ca aplicația mobila Aircash nu este autorizata pentru incasarea tarifului de utilizare (rovinieta). „Astfel, rugam utilizatorii sa achite rovinieta…

- O noua amanare pentru semnarea contractului de pe lotul 3 al tronsonului Ploiești-Buzau din Autostrada A7. Nurol (Turcia) a depus contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), iar Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu poate semna, momentan,…

- Consiliul Județean Suceava a aprobat, in ședința de miercuri, reactualizarea cu acte adiționale a protocoalelor pe care le are cu Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in vederea construcției șoselei de centura a orașului Gura Humorului, care va fi parte din viitoarea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta participantii la trafic ca circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in zilele de miercuri, 31 mai și joi, 01…