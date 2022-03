Aproape 100.000 de turci ar putea veni in Romania la munca, potrivit unor ințelegeri intre țara noastra și Turcia. Turcia este interesata sa aduca forta de munca in Romania, in baza contingentului de 100.000 de lucratori non-UE aprobat pentru anul 2022, potrivit secretarului de stat in Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu. „Consultari bilaterale Turcia – Romania, conduse de vicepresedintele Fuat Oktay si viceprim-ministrul Sorin Grindeanu. Pe linia Ministerului Muncii partea turca este interesata sa aduca forta de munca in Romania, in baza contingentului de 100.000 de lucratori non-UE pe care…