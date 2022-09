Turcii limitează exporturile de conserve și pastă de roșii pentru a proteja piața internă Guvernul turc anunța o serie de masuri pentru a controla exportul de conserve de roșii și pasta de roșii, in incercarea de a preveni o posibila creștere a prețurilor pe piața interna, ca urmare a cererii tot mai mari din Europa pentru produse agricole turcești. Autoritațile subliniaza ca acest lucru nu inseamna o interdicție totala sau impunerea de restricții. „Știrile care sugereaza ca exportul conservelor de roșii și pasta de tomate a fost interzis nu sunt adevarate”, se arata intr-un comunicat al Ministerul Comerțului, dupa ce au aparut informații cu privire la interzicerea exporturilor la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

