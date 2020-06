Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sâmbata ca înaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, în Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, scrie Agerpres,…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sambata ca inaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, in Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, noteaza AFP. Cu sustinerea…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a efectuat o vizita surpriza miercuri la Tripoli, unde îsi are sediul Guvernul de Uniune Nationala (GNA), pe care Ankara îl sustine în conflictul cu fortele maresalului Khalifa Haftar din estul Libiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Cavusoglu…

- Turcia a respins vehement marti criticile "inacceptabile" ale Frantei legate de sprijinul sau armat pentru guvernul libian de la Tripoli, acuzand Parisul ca se pune "obstacol in calea pacii" prin sustinerea taberei adverse, scrie AFP. In Libia, Ankara sustine in Libia Guvernul de uniune…

- Egiptul continua sa mizeze pe cel mai puternic om din estul Libiei, in pofida unor ingrijoratoare infrangeri militare suferite de catre maresulul Khalifa Haftar, si incearca sa promoveze un armistitiu intre cele doua puteri rivale aflate in razboi civil, insa Cairo ar putea sa-si schimbe planurile,…

- Egiptul continua sa mizeze pe cel mai puternic om din estul Libiei, in pofida unor ingrijoratoare infrangeri militare suferite de catre maresulul Khalifa Haftar, si incearca sa promoveze un armistitiu intre cele doua puteri rivale aflate in razboi civil, insa Cairo ar putea sa-si schimbe planurile,…

- Turcia a acuzat marți Grecia, Cipru, Egiptul, Franța și Emiratele Arabe Unite ca au cautat sa formeze o „alianța a raului” dupa ce aceste țari au emis o declarație comuna prin care denunțau politicile lui Ankara in estul Mediteranei și Libia.Intr-o declarație cu presa dura, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Fortele generalului Khalifa Haftar , al caror cartier general este in estul tarii, incearca sa cucereasca noi teritorii in suburbiile sudice ale orașului. Armata Nationala Libiana (LNA) condusa de Haftar incearca sa cucereasca Tripoli de 13 luni, dar ajutorul militar acordat in acest an de Turcia Guvernului…