Turcia și simbolistica alegerilor din 28 mai – 570 de ani de la cucerirea Constantinopolului Alegerile parlamentare și prezidențiale desfașurate in 14 mai (turul 1) in Turcia nu au surprins prea mult prin rezultatele obținute de partide, respectiv candidați. In primul rand, acest scrutin confirma tensiunea ridicata și starea unei scindari aproape proporționale in societatea turca intre susținatorii și oponenții lui Erdogan, intre pro-occidentali și suveraniști, intre Islamul radical și […] The post Turcia și simbolistica alegerilor din 28 mai - 570 de ani de la cucerirea Constantinopolului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

