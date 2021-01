Turcia schimbă iar condițiile de călătorie pentru turiștii străini Turcia a schimbat din nou condițiile de calatorie pentru cetațenii straini care calatoresc in aceasta țara. Daca alegeți sa calatoriți in Turcia cu avionul nu veți mai avea nevoie de un test negativ pentru Covid-19. Obligativitatea de a prezenta un test negativ la intrarea in țara va fi valabila doar pentru acei turiști care aleg sa calatoreasca cu avionul sau cu vaporul. Persoanele care nu prezinta un test negativ pentru Covid-19 la intrarea in țara vor fi obligate sa stea in carantina 10 zile. Noile reguli se aplica incepand de ieri, 31 decembrie 2020. „Persoanele care nu au un loc de cazare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca, pana pe 17 ianuarie 2021, persoanele care intra din statele membre UE cu avionul sau autocarul in Polonia trebuie sa stea 10 zile in carantina. Masura nu se aplica anumitor categorii. Totodata, autoritațile belgiene au transmis ce persoane sunt exceptate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Turcia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, persoanele care vor sosi incepand cu 28 decembrie 2020, pe cale aeriana, iar de la data de 30 decembrie 2020,…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca, din 28 decembrie, persoanele care sosesc pe cale aeriana sunt obligate sa prezinte un test PCR negativ la COVID-19, facut cu maximum 72 de ore înainte, la intrarea în Turcia. „Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca din data de 25 decembrie, toate persoanele care nu au resedinta in Belgia trebuie sa prezinte, la sosirea dintr-o zona rosie, in care este inclusa si Romania, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat…

- Italia a fost scoasa de pe lista țarilor cu risc epidemiologic, fiind adaugate Turcia și Republica Moldova, Letonia, Estonia, Cipru.Astfel, persoanele care care se intorc din Italia in Romania de sarbatori nu vor mai fi obligați sa intre in carantina sau izolare timp de doua saptamani. Masura se aplica…

- Incepand din 20 noiembrie, pentru a calatori in Grecia vor trebui respectate noi reguli, conform anunțului Ministerului Afacerilor Externe. Toți cetațenii straini care vor sa calatoreasca in Grecia trebuie sa se supuna unui nou set de reguli. Noile reguli Toate persoanele care intra in Grecia prin punctul…

- Grecia impune noi condiții de calatorie pe teritoriul țarii. Noile reguli și masuri se aplica incepand de astazi. Noile reguli care se aplica din 10 noiembrie „toate persoanele care intra in Republica Elena au obligația de a completa formularul PLF (Passenger Locator Form) cu cel puțin 24 de ore inaintea…

- O țara europeana intentioneaza sa introduca obligativitatea ca lucratorii straini care provin din țari in care rata de infectare cu noul coronavirus este ridicata sa prezinte un test negativ pentru Covid-19 la granița. Sambata, Guvernul de la Copenhaga a anunțat ca toți cei care vin la munca in Danemarca…