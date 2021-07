Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a iesit joi in mod oficial din Conventia de la Istanbul privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, o decizie puternic criticata in tara si in strainatate, pe care presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat-o inca din luna martie si care a devenit…

- Turcia trebuie sa-si retraga trupele din Afganistan în cadrul acordului încheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii, afirma un purtator de cuvânt al mișcarii islamiste într-o serie de declarații acordate agenției Reuters citate de News.ro.Acesta a respins…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, care viziteaza Turcia pentru a relansa relațiile bilaterale, și-au exprimat marți președintelui Recep Tayyip Erdogan îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului din aceasta țara, relateaza…

- Grecia va oferi restaurantelor si barurilor afectate de restrictiile anti-COVID o finantare suplimentara in valoare de aproximativ 330 milioane de euro pentru a le ajuta sa se redeschida in urmatoarele saptamani, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis, informeaza Agerpres. „Obiectivul nostru este clar…