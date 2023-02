Turcia, realități crunte post cutremur: Donațiile se transformă în mormane de gunoi Turcii primesc foarte multe ajutoare care, in lipsa organizarii, se transforma in adevarate gunoaie. Dupa efectele devastatoare ale cutremurelor din Turcia, mulți oameni se organizeaza pe rețelele de socializare sau la nivel local pentru a trimite ajutoare in zona devastata. Totuși, in videoclipurile și fotografiile distribuite pe rețelele de socializare s-a vazut ca hainele trimise in zona calamitata au format un morman de gunoi și au devenit inutilizabile fiind gasite in noroi. Experții in logistica ajutorului umanitar și gestionarea dezastrelor subliniaza necesitatea unei livrari organizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

