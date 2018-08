Noul ministru adjunct de externe al Turciei, Sedat Onal, va conduce delegatia care se va deplasa in zilele urmatoare la Washington pentru a incerca sa dezamorseze criza diplomatica dintre cei doi aliati din cadrul NATO, a declarat marti o sursa din Ministerul de Externe de la Ankara, potrivit Reuters. 'Delegatia va fi condusa de ministrul nostru adjunct de externe Sedat Onal', a declarat, sub rezerva anonimatului, un responsabil turc de rang inalt citat de AFP, fara a oferi alte detalii. Presa turca a relatat ca deplasarea va avea loc in aceasta saptamana, iar postul CNN Turk a informat…