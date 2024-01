Un tribunal turc a decis vineri, 05 ianuarie 2024, sa aresteze 15 persoane și sa deporteze alte opt persoane suspectate de legaturi cu serviciul de informații Mossad. Numarul de suspecți, dublu! Potrivit Reuters, autoritațile turce au reținut, inițial, 34 de persoane la inceputul acestei saptamani, dupa ce au avertizat Israelul in cazul in care va […] The post Turcia, la vanatoare de spioni israelieni first appeared on Ziarul National .