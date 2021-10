Turcia l-a acuzat joi de ''populism'' pe presedintele francez Emmanuel Macron, dupa publicarea unor afirmatii atribuite acestuia in care el a calificat controlul Imperiului Otoman asupra Algeriei drept colonizare, transmite AFP.

Aceste declaratii ''populiste'' sunt ''cum nu se poate mai rele'', a declarat ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, in timpul unei conferinte de presa in orasul ucrainean Lvov, el fiind in vizita oficiala in Ucraina. ''Daca (Macron) are lucruri sa ne spuna, sa ni le spuna in fata si nu pe la spate'', a adaugat oficialul turc.

Aceasta noua controversa…