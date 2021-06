Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc l-a primit, joi, la Vatican, pe presedintele UEFA, Aleksander Ceferin. Intalnirea a avut loc cu o zi inainte de startul Campionatului European de fotbal, informeaza AFP. La reuniunea de la Palatul Apostolic au fost prezenti si alti oficiali din fotbal, intre care si presedintele…

- Meciul dintre echipele Italiei si Turciei va deschide, vineri, la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma, turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020, un an mai tarziu decat era programat, din cauza pandemiei de coronavirus. Squadra Azzurra, cvadrupla campioana mondiala,…

- Turcia - Italia se joaca vineri, de la 22:00, in deschiderea Campionatului European 2020. Partida se va desfașura la Roma, pe Stadio Olimpico, in fața a 23.300 de spectatori, numarul maxim admis in contextul pandemiei de coronavirus! Intra in fiecare zi pe GSP. ...

- Selectionerul nationalei de fotbal a Italiei, Roberto Mancini, a declarat pentru Sky Sport ca este "destul de increzator" ca va conta pe Marco Verratti la EURO 2020, in ciuda accidentarii suferite saptamana trecuta de mijlocasul lui Paris Saint-Germain. "Campionatul European? Important e sa…

- Roma, amenintata sa piarda organizarea a patru meciuri la Campionatul European de fotbal din vara acestui an, a garantat ca Stadionul Olimpic va primi spectatori "la cel putin 25%" din capacitatea sa, a anuntat miercuri UEFA, care "a confirmat pe deplin" capitala Italiei printre gazdele turneului, scrie…

- Meciul de deschidere al EURO 2020, Italia - Turcia, programat pe 11 iunie pe Stadio Olimpico din Roma, va avea loc cu spectatori, a anuntat vineri presedintele Federatiei italiene de fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, citat de Reuters. "Sunt sigur ca vom deschide Campionatul European la Roma…

