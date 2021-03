Turcia: Foști șefi de poliție, condamnați la închisoare pe viață în dosarul uciderii jurnalistului Hrant Dink Judecatorii turci au condamnat vineri doi foști șefi ai poliției și doi foști ofițeri de securitate la închisoare pe viața în dosarul uciderii jurnalistului turc de origine armeana Hrant Dink, a scris mass-media locala, potrivit France24.

76 de suspecți s-au confruntat cu acuzații, inclusiv cu eșecul de a descoperi complotul de uciderea lui Hrant Dink, redactor-șef la ziarului turco-armean Agos.

Dink, un important promotor al reconcilierii dintre comunitațile turcești și armene, a fost împușcat de doua ori în cap în fața biroului sau din centrul Istanbulului,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

