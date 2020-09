Turcia exportă autobuze și microbuze în 87 de țări În perioada ianuarie - august, Turcia a exportat în 87 de țari autobuze și microbuze în valoare de peste 916 milioane de dolari, informeaza site-ul turc Haberler.com, citat de Rador. Potrivit datelor furnizate de Uniunea turca a exportatorilor din industria auto, au fost înregistrate creșteri importante ale exporturilor catre Rusia, Cehia și Mexic.



Cele mai mari vânzari în perioada ianuarie - august au fost realizate catre Franța, în valoare de peste 154 de milioane de dolari.



Pe locul doi s-a situat Germania, care a importat autobuze și…

