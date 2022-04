Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali de la Kremlin au declarat luni ca negocierile de pace dintre Rusia si Ucraina ar putea incepe marti in Turcia, adaugand ca este important ca ele sa se desfasoare fata in fata, in pofida progreselor reduse inregistrate pana acum. Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep…

- Turcia gazduiește, de luni, o noua serie de negocieri pentru pace intre Ucraina și Rusia, a carei invazie militara a intrat in cea de-a 33-a zi și s-a soldat cu mai mult de 1.100 de decese, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Bilanțul real al victimelor este, cu siguranța, mult mai ridicat. Peste…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca Turcia nu poate abandona relatiile nici cu Rusia si nici cu Ucraina, el criticind faptul ca eforturile diplomatice occidentale nu au dat rezultat, informeaza Reuters, preluind posturi de televiziune locale. Vorbind cu reporterii la bordul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis miercuri omologului sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice, ca Ankara nu va recunoaste nicio masura care sa afecteze suveranitatea si integritatea teritoriala ale Ucrainei, a anuntat presedintia turca. La randul sau, Vladimir…

- Erdogan acuza Occidentul ca ”inrautateste lucrurile” intre Ucraina si Rusia, il ataca pe Biden, o lauda pe Merkel si insista sa organizeze ”negocieri bilaterale” intre Zelenski si Putin in Turcia. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care si-a propus medierea in criza ucraineana, acuza vineri Occidentul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan incearca joi la Kiev sa medieze intre aliatul sau ucrainean si Rusia, adaugandu-si vocea la eforturile europene intense de a evita un conflict armat, relateaza AFP si Reuters. ''Vizita noastra se desfasoara intr-un moment sensibil. Vreau sa repet aici…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat joi ca omologul sau israelian Isaac Herzog va vizita Turcia la jumatatea lunii martie, aceasta urmand sa fie prima vizita oficiala a unui presedinte israelian in Turcia in ultimii 15 ani, relateaza agentia EFE.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan il va vizita, joi, pe omologul sau Volodimir Zelenski in Ucraina, dupa ce a prezentat Turcia ca mediator pentru a atenua tensiunile cu Rusia, iar un oficial a spus ca nu va fi de nicio parte in aceasta criza, potrivit Reuters, scrie news.ro. Oficialul…