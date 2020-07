Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri deschiderea fostei bazilici Sfanta Sofia de la Istanbul pentru rugaciuni musulmane, dupa ce un tribunal i-a anulat acesteia statutul de muzeu, deschizand astfel calea pentru transformarea ei in moschee, transmite AFP. 'S-a decis ca Sfanta Sofia va fi plasata sub administrarea Diyanet (Autoritatea pentru afaceri religioase) si va fi redeschisa rugaciunilor', a anuntat presedintele Erdogan intr-un comunicat postat pe Twitter. Potrivit agentiei dpa, Erdogan a semnat un decret in acest sens. Consiliul de Stat turc a aprobat vineri cererea…