- Guvernul austriac a prezentat, joi, o „harta a islamului“, care cuprinde peste 600 de institutii musulmane - moschei, asociatii si organizatii. Ministrul Integrarii, Susanne Raab, sustine ca este vorba despre un proces de transparentizare, insa organizatiile musulmane din tara au protestat vehement,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat luni Turcia in legatura cu ceea ce el a numit a fi tentative de a alimenta „sentimentul militarist” al Ucrainei, dupa ce Ankara a anuntat pasi in directia intaririi cooperarii cu Kievul, relateaza Reuters.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, l-a convocat simbata pe ambasadorul american pentru a protesta, a transmis agentia oficiala de stiri, Anadolu. Turcia "nu are lectii de primit de la nimeni cu privire la istoria sa", declarase el anterior. {{517059}}La rindul sau, premierul armean, Nikol…

- Ministrul ceh de Externe, Tomas Peticek a fost demis, luni, a anunțat biroul președintelui Milos Zeman, pe Twitter, pe motivul ca s-a opus achiziționarii și folosirii vaccinului rusesc Sputnik, relateaza Politico. Ministrul de Interne, Jan Hamacek va prelua interimar postul.

- Turcia si Egipt au reluat 'contactele diplomatice' pentru prima oara dupa ruperea relatiilor in 2013, dupa destituirea presedintelui egiptean Mohamed Morsi, a declarat ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, potrivit AFP. 'Avem contacte cu Egiptul la nivelul serviciilor…