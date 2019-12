Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anunțat vineri expulzarea ambasadorului Libiei la Atena, pe fondul unui acord semnat pe 27 noiembrie intre Libia și Turcia care traseaza o granița maritima intre cele doua state in apropierea insulei grecești Creta, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit mediafax.In…

- Grecia a achitat anticipat o parte din masivul imprumut luat de la Fondul Monetar International (FMI), a anuntat Ministerul de Finante de la Atena, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Grecia a platit 2,7 miliarde de euro din creditul primit de la FMI. Achitarea anticipata permite Atenei sa-si scada…

- Grecia se confrunta cu cel mai mare aflux de refugiati de dupa 2015, cand in tara au intrat, trecand prin Turcia, peste un milion de migranti. Numai in septembrie anul acesta, numarul celor ajunsi pe teritoriul elen a depasit 12.000, un record in ultimii trei ani si jumatate, de cand Uniunea Europeana…

- Migrantii, printre care se afla 28 de femei si 5 copii, provin din state arabe, asiatice si din Africa sub-sahariana.Toti au fost transportati in centre de detentie gestionate de Guvernul de Uniune Nationala care se bucura de sprijinul ONU, conform informatiilor furnizate de purtatorul…

- Cel putin o persoana a murit dupa ce mai multe incendii au izbucnit vineri in sudul Greciei din cauza vremii uscate si a vanturilor puternice, informeaza mass-media locale, citate de AGERPRES.Citește și: EXCLUSIV Tribunalul București spune ca ministrul Justiției a incalcat legea Un…

- Un voluntar si-a pierdut viata in regiunea Peloponezului, aparent din cauza inhalarii de fum, a raportat televiziunea publica ERT.Zeci de case de vacanta au fost evacuate in statiunea turistica Saronida, aflata la 45 de kilometri est de Atena. Incendiile au facut ravagii si in insulele…