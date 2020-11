Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea turca in domeniul concurenței a amendat vineri gigantul Google cu 196,7 milioane de lire turcești (25,54 milioane dolari) pentru ”abuz de poziție dominanta pe piața cautarilor online”, informeaza Agerpres, care citeaza DPA. Potrivitsursei citate, Google folosește ”intens” tacticile motorului…

- Piata de digital din Romania va depasi valoarea de 80 mil. euro in acest an, in crestere cu peste 45% fata de 2019 Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei…

- Peste 725.000 de persoane fizice si juridice detin, in prezent, cont pe platforma Ghiseul.ro, iar de la inceputul acestui an au fost inregistrate mai mult de 740.000 de tranzactii online, ce au depasit 363 milioane de lei, toate cu zero comision, arata datele publicate, vineri, de Autoritatea pentru…

- O investigație demarata în Statele Unite a descoperit ca foști și actuali angajați ai Aeroflot Airlines, compania naționala de transport aerian rusa, au ajutat la introducerea de produse electronice furate în valoare de 50 de milioane de dolari în Rusia, relateaza Business Insider.Ancheta…

- Autoritatea pentru Concurenta din Polonia (UOKiK) a anuntat miercuri ca a amendat grupul rus Gazprom cu 29 miliarde zloti zloti (7,61 miliarde de dolari), din cauza ca a construit gazoductul Nord Stream 2 fara aprobarea UOKiK, transmite Reuters. De asemenea, UOKiK a impus o amenda de 234 milioane zloti…

- Arabia Saudita si Turcia sunt in conflict de mai multi ani in privinta politicii externe si a atitudinii fata de grupurile politice islamice. Asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, in 2018, a escaladat puternic tensiunile. La inceputul acestui an,…

- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a anuntat marti ca a ajuns la un acord in SUA, in valoare de 9,5 milioane de dolari, pentru a solutiona investigatiile autoritatilor de reglementare in cazul vehiculelor echipate cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, transmit…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a strans peste 364 de milioane de dolari in august, depasind recordul lunar in SUA, in pofida unei campanii desfasurate in mare parte online din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP si dpa preluat de agerpres.Vezi și: SURSE - Vociferari in PNL:…