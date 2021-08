Stiri pe aceeasi tema

- Ben Wallace, ministrul britanic al Apararii, a declarat marti ca este putin probabil ca tarile vestice sa prelungeasca termenul de retragere a trupelor din Afganistan, desi cele mai multe doresc acest lucru. „Am scos 2.000 de oameni in ultimele 24 de ore si 10.000, incepand din aprilie", a declarat…

- ​Sapte persoane si-au pierdut viata în haosul care înconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, în conditiile în care zeci de mii de persoane încearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza…

- Sapte persoane si-au pierdut viata in haosul care inconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, in conditiile in care zeci de mii de persoane incearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza dpa, Reuters si AFP. „Conditiile…

- Totodata, o posibila confruntare militara dintre trupele turcești și Taliban, cu o susținere tehnico-materiala a SUA și NATO, ar putea duce la o separare imprevizibila a teritoriului afgan in zone de influența a guvernului afgan și autoproclamatului “Emirat Islamic”. Daca Ankara și Washington vor…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.…

- Trupele americane si NATO au parasit baza aeriana de la Bagram, au declarat vineri mai multe surse din cadrul Pentagonului pentru AFP și BBC, acestea adaugând ca retragerea tuturor trupelor straine din Afganistan este iminenta, potrivit News.ro.„Toate fortele coalitiei au parasit…

- Dupa implicarea in razboiul dintre Azerbaidjan și Armenia, razboiul civil din Siria, Libia și Irak, trupele turce raman in Afganistan și dupa retragerea aliaților. Turcia va continua probabil sa asigure securitatea aeroportului din Kabul chiar si dupa ce trupele NATO se vor retrage din Afganistan…