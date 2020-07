Autoritatile din Turcia au inceput sambata inspectiile la Hagia Sofia pentru pregatirile logistice de transformare a fostului muzeu in moschee compatibila cu rugaciunile islamice, la o zi dupa ce Ankara a anuntat reconversia acestui loc legendar, relateaza DPA.



Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri ca aceasta cladire de secolul al saselea este reconvertita in moschee, la scurt timp dupa decizia unei instante in acest sens.



Erdogan a spus ca fosta catedrala va fi deschisa pentru credinciosii musulmani la 24 iulie pentru prima data dupa 1934, cand fondatorii…