- Autoritatile turce au retinut 267 de suspecti, dintre care 161 cetateni straini, pentru presupusele lor legaturi cu organizatii teroriste, a informat sambata agentia de stiri Anadolu, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Politia crede ca extremisti religiosi au complotat pentru a comite atacuri…

- Autoritatile locale din Sinaia cer suplimentarea patrulelor de jandarmi si solicita sprijinul militarilor de la Batalionul 21 Vanatori de Munte pentru a putea asigura respectarea masurilor de protectie sanitara si de distantare fizica la mijloacele de transport pe cablu si pe partii, relateaza News.ro.…

- Un tribunal turc a condamnat joi 337 de persoane, printre care ofiteri si piloti, la inchisoare pe viata, la finalul principalului proces asupra tentativei de lovitura de stat esuate care l-a vizat in 2016 pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza joi AFP, preluata de Agerpres. Aceste persoane…

- Germanilor li se spune sa se pregateasca pentru interzicerea artificiilor in sarbatorile lor tradiționale de Anul Nou, singura perioada a anului in care persoanelor private li se permite in mod legal sa le cumpere. Autoritațile spera ca interdicția va reduce numarul de persoane care au nevoie de tratament…

- Reuters, Le Monde, BBC, Euronews au relatat despre incendiul in care cel puțin 10 romani grav bolnavi de covid și-au pierdut viața, sambata seara, in spitalul Piatra Neamț. “In legislația viitoare, toate spitalele publice vor fi coordonate de ministerul sanatații”, este declarația centrala a narațiunii…

- Judecatoria Chișinau sediul Ciocana a emis mandat de arest de 18 zile pe numele fostului deputat roman PSD, Cristian Rizea. Decizia a fost luata cu puțin timp in urma, anunța jurnaliștii deschide.md. Pe 4 noiembrie, Ministerul roman Justiției a cerut autoritaților din Republica Moldova extradarea lui…