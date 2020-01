Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, miercuri, ca banii pentru marirea pensiilor au fost prevazuti in buget, adaugand ca nu intelege de ce acest subiect este "in permanenta rostogolit". "Eu cred ca aici trebuie adaugat si punctul de vedere al premierului, care astazi a afirmat ca exista bani alocati pentru cresterea pensiilor. Si o completare pe care eu imi permit sa o fac este urmatoarea: romanii nu au de ce se ingrijora. In momentul in care PNL a ajuns la guvernare si a fost instalat Guvernul Orban, noi am fost preocupati de bunastare si am luat o serie de masuri care intr-adevar tintesc acolo…