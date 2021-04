Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat la Botosani ca isi doreste ca, in termen de un an, ministerul pe care il conduce sa prezinte un nou proiect de lege a salarizarii in sistemul bugetar.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Botosani, ca isi doreste ca, in termen de un an, ministerul pe care il conduce sa prezinte un nou proiect de lege a salarizarii in sistemul bugetar. Turcan a afirmat, intr.o conferinta de presa, ca deja se lucreaza la "o varianta…

- Un agricultor din judetul Suceava care are 29 de ani de munca in sistemul agricol are calculata o pensie in baza contributiei in valoare de 591 de lei, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Dupa 29 de ani de munca in sistemul agricol, pensia…

- Ieri, presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca este drept ca in sistemul public pensia sa nu poata fi cumulata cu salariul. „Consider ca este un lucru drept. Nu cred ca este normal ca un om, cu atat mai mult daca a fost politist, de exemplu, in Politiile locale vedem foarte multi angajati care…

- Parlamentul a votat miercuri pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale, ceea ce este fara indoiala un pas important, a transmis, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Astazi, Parlamentul a votat pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, va sustine joi o conferinta de presa pe tema evaluarii pensiilor din sistemul public. Maine voi declansa ceea ce trebuia facut inca din iulie 2019 si anume sa dau un ordin de ministru prin care sa fie revizuite toate dosarele de pensie in baza unor…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, va sustine joi o conferinta de presa pe tema evaluarii pensiilor din sistemul public. Maine voi declansa ceea ce trebuia facut inca din iulie 2019 si anume sa dau un ordin de ministru prin care sa fie revizuite toate dosarele de pensie in baza unor…

- Corectarea Legii salarizarii si a inechitatilor din sistemul public de pensii au fost principalele teme discutate de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, cu reprezentantii sindicatelor din educatie, potrivit unui comunicat al ministerului de resort. O prima tema a vizat proiectul de…