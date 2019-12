Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea primarilor in doua tururi se va face prin modificare legislatiei in Parlament, anunta loderul PNL Ludovic Orban. "Noi sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Noi, daca ne mobilizam, putem, in Camera Deputatilor, sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi. Am facut calculele priviotare…

- Vicepremierul Raluca Turcan subliniaza ca "amenintarile cu motiunea de cenzura venite din partea Opozitiei" nu ii vor face pe liberali sa dea inapoi.Reactia ei vine dupa ce, joi, Cabinetul Orban si-a angajat raspunderea in fata Legislativului pe trei proiecte de lege diferite. "Am pus…

- Vicepremierul Raluca Turcan anunța ca in bugetul pe anul 2020 nu se vor regasi taieri de salarii, insa deocamdata mana dreapta a lui Ludovic Orban nu poate spune cum va fi votat bugetul.Citește și: ALERTA dupa maturisirile lui Gheorghe Dinca - Mama Luizei, iubitul fetei și o colega, CITAȚI…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, pe Facebook, ca Guvernul va decide vineri asumarea raspunderii pe abrogarea ordonanței care bloca transportul școlar gratuit al copiilor la nivel de județ.

- Pensiile militarilor sunt in pericol de a nu mai fi indexate, așa cum a promis guvernul condus de Viorica Dancila! Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca aceasta masura depinde de anumite analize. Liderul Pro Romania Victor Ponta critica faptul ca prim-ministrul a anunțat ca indexarea cu 4,6% de…

- „Cei de la PNL va dau asigurari ca va va fi mai bine in guvernarea lor. Ia sa vedem...”, și-a inceput astfel Mihai Fifor mesajul publicat pe contul de Facebook luni dimineața. „In Romania sunt 1,3 milioane de romani platiți cu salariul minim pe economie, care a crescut 55% in guvernarea PSD.…

- Arafat a indemnat cetațenii sa aiba incredere in continuare in pompieri și in echipajele din serviciile de urgența mai ales pentru ca in acest moment, „alții nu avem”. Șeful DSU a anunțat ca iși da demisia doar daca ii vor cere Guvernul sau premierul.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis…

- Așa zisa republica semi-prezidențiala se doevedește a fi, de fapt, prezidențiala, o țara in care președintele are capacitatea de blocaj și de schimbare a jocului politic. Ce cere președintele se pune in practica rapid: vreau Guvernul meu. Cel mai recent exemplu este schimbarea Executivului Dancila.…